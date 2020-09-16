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Российские ученые создали «таблетку от страха» 

Medical Note 2 часа назад
Российские ученые создали «таблетку от страха»
Фото: Medical Note
Ученые из «ЛЭТИ» имени Ульянова в Санкт-Петербурге разработали прибор, с помощью которого пациенты с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы могут контролировать свое состояние в режиме онлайн. Об этом пишет «КП».
Устройство под названием «Кардиоскрин» предупреждает пользователя о критическом ухудшении здоровья и помогает не пребывать в постоянном страхе из-за ожидания беды.
Профессор кафедры радиотехнических систем «ЛЭТИ» Александр Красичков называет разработку «таблеткой от страха». По его словам, люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, обоснованно переживают за свое здоровье и боятся безболевой патологии, которую они не могут заметить.
«Кардиоскрин» регистрируют идущие от сердца сигналы и предупреждает о критической ситуации, которую сам пациент может и не заметить. В опасный момент прибор подаст сигнал о необходимости снизить нагрузку на сердце, отдохнуть или обратиться к врачу.
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