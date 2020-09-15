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Врач рассказал о факторах риска возникновения рака 

RT на русском 5 часов назад
Врач рассказал о факторах риска возникновения рака
Фото: RT на русском
Врач-невролог, кандидат медицинских наук, маркетолог в области фармацевтики Сергей Грошев рассказал о факторах риска возникновения рака.

«Наиболее важными модифицируемыми факторами риска являются курение, употребление алкоголя, избыточная масса тела и ожирение, малоподвижный образ жизни, частое потребление «вредной» ультра-обработанной пищи», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в борьбе с онкологическими заболеваниями крайне важна ранняя диагностика.
Как отметил Грошев, в России активно развиваются Центры амбулаторной онкологической помощи.

«Одной из целей деятельности ЦАОПов как раз является ранняя диагностика рака, которая должна позволить значительно снизить смертность от новообразований и повысить выживаемость пациентов», — пояснил эксперт.

Ранее главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею доплачивать медикам за раннее выявление онкозаболеваний.
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Новости , ФБА "Экономика сегодня"
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