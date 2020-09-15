Врач объяснил, откуда берутся привкусы во рту

Если любой вкус во рту держится очень долгое время, независимо от того, какую пищу человек употреблял, то, скорее всего, со здоровьем у человека какие-то проблемы. Причём совершенно неважно, приятный ли сладковатый вкус или неприятный — горький. И опытный врач, если ему рассказать о симптомах, определит, в чём проблема у пациента.

Так, например, если слюна у человека продолжает оставаться сладкой не только после того, как он съел, например, мороженое, а после, допустим, солёной рыбы или острого мяса, то причиной может быть отравление химическими веществами (например, пестицидами или фосгеном). Ну а если есть ещё и слабость, и ухудшение самочувствия, то у пациента вполне мог быть контакт с какими-то ядовитыми веществами и нужно немедленно обратиться к врачу.

Также сладость во рту вполне может свидетельствовать об изменении углеводного обмена в организме и нарушении выработки инсулина. В этом случае сахар накапливается в крови и лимфатической жидкости, проникает в слюну, и та становится сладкой. Поэтому первым делом при появлении стойкого сладкого привкуса нужно обратиться к эндокринологу и сдать кровь на сахар. Ведь так может проявляться сахарный диабет.

Кисло-сладкий привкус во рту, особенно по утрам, нередко возникает при проблемах с поджелудочной железой, в частности при панкреатите. Частенько бывает и такое «дополнение», как изжога.

Как сообщает автор письма, врач говорил ей о депрессии и стрессах. Медики официально и на полном серьёзе считают, что жизнь у такого человека полна негативных ощущений, то есть как раз не хватает «сладкой жизни». Тогда в организме начинают активно работать гормоны стресса, которые приводят к повышению уровня глюкозы в крови. В этом случае привкус появляется ненадолго сразу после психоэмоциональных встрясок, и через несколько дней это ощущение проходит.

Также сладкие вещества выделяют бактерии при инфекции дыхательных путей и некоторых стоматологических заболеваниях. Тут тоже необходима консультация специалиста.

Ну и кроме того, сладковатый привкус может сопровождать человека, если он недавно бросил курить. Это едва ли не единственный случай, когда такой сладковатый привкус более приятен, нежели вкус табака.

Со сладким, как говорится, разобрались. Теперь перейдём к кислому. Частая изжога и кислая отрыжка нередко сопутствуют беременности: растущая матка давит на диафрагму, повышается внутрибрюшное давление. Также с этим явлением часто сталкиваются те, кто много ест на ночь. Это тоже, конечно, далеко не всегда, мягко говоря, полезно.

Кислый привкус очень часто проявляется при заболеваниях пищеварительного тракта. Например, при гастрите, который сопровождается повышением кислотности желудка, или гастроэзофагеальном рефлюксе, а также язвенной болезни желудка. Если помимо специфического привкуса человека беспокоят боли в верхней части живота, тошнота после еды, изжога, кислая отрыжка, частые поносы или запоры, слабость, стоит посетить гастроэнтеролога. И лучше всего сделать гастроскопию.

Также кисловатый привкус может возникать при той или иной проблеме с зубами: кариесе, гингивите, пародонтите. Нередко этот привкус сопровождается зубной болью, кровоточивостью дёсен.

Горечь во рту часто бывает у тех, кто ест слишком много жирной и жареной пищи или злоупотребляет алкоголем, а также у тех, кто долгое время принимает антибиотики и лекарства от аллергии.

Постоянно горько во рту может быть и от заболеваний печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. В этих случаях горькая желчь попадает в пищевод и в рот.

Нужно срочно сделать УЗИ органов брюшной полости (печени и желчного пузыря). Поскольку не исключены также хронический холецистит и желчнокаменная болезнь. При таких недугах кроме всего прочего также могут быть боль под правым ребром, тошнота и рвота.

Наконец, слюна часто становится солёной, если человек пренебрегает гигиеной полости рта или попросту испытывает жажду, но, как ни парадоксально это прозвучит, эта жажда может не ощущаться. Скрытый дефицит жидкости часто возникает из-за приёма лекарств, употребления алкоголя, кофе, чая, а также из-за курения. Поэтому при подобных ощущениях тщательнее чистите зубы и пейте не менее 8 стаканов воды в день.

Причинами солёного привкуса также могут быть инфекционные и грибковые заболевания носо­глотки — например, синусит: слизь, которая скапливается в пазухах носа, может стекать в рот и вызывать солёный привкус. В этом случае необходима консультация лора. И ещё к ощущению солёности во рту могут привести заболевания слюнных желёз, которые развиваются из-за попадания стрептококков, стафилококков, пневмококков в слюнные протоки. А это уже вотчина стоматолога.

Таким образом, врач подскажет, стоит ли «воевать» с тем или иным привкусом. И самое главное — как это сделать.