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Названа причина смерти каждого восьмого европейца 

Lenta.ru 6 часов назад
Названа причина смерти европейцев
Фото: Lenta.ru
Одна из причин смертей среди населения Евросоюза — факторы окружающей среды, в том числе загрязнение воздуха и аномальная жара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Еврокомиссии.
Каждый восьмой европеец (13 процентов всех жителей региона) умирает из-за «низкого качества окружающей среды». В отчете утверждается, что между этим фактором и смертностью есть прямая зависимость.

«Этих смертей можно избежать, их можно значительно сократить за счет усилий по улучшению качества окружающей среды», — говорится в документе.

Так, загрязнение воздуха назвали одной из опаснейших причин ухудшения здоровья: ежегодно оно приводит к смерти 400 тысяч человек. Продолжительное воздействие опасных веществ в загрязненном воздухе может вызвать диабет, заболевания легких и рак. Предполагается, что из-за загрязнения также могли увеличиться показатели смертности среди больных пневмонией COVID-19.
6 августа предприниматель Билл Гейтс назвал последствия загрязнения атмосферы такими же губительными, как и пандемии коронавируса. Он считает, что уже через несколько десятков лет связанный с экологией глобальный кризис потрясет планету.
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Новости , Билл Гейтс , ЕС , Еврокомиссия
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