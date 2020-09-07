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Найден способ выявления 50 видов рака до появления симптомов 

Kdpconsulting.ru 1 час назад
Найден способ выявления 50 видов рака
Фото: Kdpconsulting.ru
Ученые говорят, что создали простой тест, основанный на анализе крови, который может выявить более 50 видов рака, причем, до появления каких-либо признаков или симптомов.
По их мнению, это может помочь диагностировать опухоли намного раньше, когда их легче лечить и можно вылечить. Методика дала высокую точность результатов.
Суть такого способа в том, что тест ищет явные химические изменения в кусочках генетического кода — бесклеточной ДНК, которые проникают из опухолей в кровоток.
Исследователи из Онкологического института Дана-Фарбер и Гарвардской медицинской школы, работающие с британскими коллегами из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона, протестировали более 4000 образцов от пациентов с онкологией и группы людей без болезни. В испытание было включено более 50 видов рака, в том числе кишечника, легких и яичников. Итог таков, что в 96% образцов тест точно определил тип рака. И это стало первой победой на пути создания теста.
Один из ведущих исследователей, профессор Джефф Окснард считает, что такой анализ крови обладает всеми функциями, необходимыми для использования в популяционном масштабе в качестве скрининг-теста на рак.
Правда, до регулярного использования теста у пациентов необходимы еще результаты клинических исследований, чтобы более полно понять его эффективность, однако ученые намерены осуществить это в недалеком будущем.
Эксперты говорят, что обнаружение рака на самых ранних стадиях, когда он менее агрессивен и больше поддается лечению, имеет огромный потенциал в деле спасения жизней людей от такой разрушительной болезни, как рак. В свою очередь, врачам необходимы технические инновации, которые могут превратить этот потенциал в реальность.
Хотя такой тест все еще находится на стадии разработки, первые результаты обнадеживают.
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