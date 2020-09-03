Покойница ожила в морге 

Получилось все как в анекдоте: «Сестра, может, все же в реанимацию?» — «Доктор сказал в морг, значит, в морг». Только от случившегося никому смешно не было.

Эта невероятная история произошла в Горшеченском районе Курской области. Родственникам пенсионерки Зинаиды Кононовой из деревни Боровки, которую накануне прооперировали, сообщили о смерти женщины, и они решили забрать тело на следующий день, даже успев договориться с похоронным агентством.

Каково же было удивление близких, когда утром им позвонили и сообщили, что их бабуля… ожила! Хирург пояснил, что больная 15 минут была в состоянии клинической смерти, а потом они ее всю ночь спасали и под утро наконец спасли — буквально вытянули с того света. Родственникам сразу ничего не сказали, потому что были заняты.

А вот как было на самом деле. Доярку на пенсии Зинаиду Дмитриевну посчитали умершей и отвезли в морг. Пролежав там несколько часов, женщина пришла в себя и поняла, что лежит в окружении бездыханных тел. Она, видимо, так хотела поскорее убраться от них подальше, что смогла слезть с каталки, на которой ее привезли в морг, да и оставили. Не в силах двигаться, она так и осталась лежать на полу. Там ее и обнаружила санитарка. Она склонилась над телом, а бабушка резко схватила ее за руку. Санитарка чуть было сама богу душу не отдала, но все же нашла в себе силы позвать на помощь.

Ожившую пенсионерку укрыли одеялами, вызвали скорую и отвезли в Курск — в областную больницу. Там ей сделали еще одну операцию. Некоторое время Зинаида Дмитриевна была в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ, ненадолго даже пришла в себя, но вскоре все же скончалась. На этот раз по-настоящему.

Сейчас по факту случившегося комитет здравоохранения Курской области проводит проверку и выясняет, как врачи могли спутать биологическую смерть с клинической.

В свое оправдание врачи говорят, что во время операции обнаружили у пациентки злокачественную опухоль и метастазы по всему кишечнику. Проходимость кишечника ей восстановили, но после операции у нее случилась клиническая смерть.

Реанимационные действия длились 30-40 минут, но были признаны безуспешными. «Дыхание отсутствовало, пульс не прощупывался, и признаков жизни не было», — оправдываются работники районной больницы.

Реаниматолог — молодая девушка — уверена, что все возможные показатели у Зинаиды Дмитриевны измерила, но не обнаружила признаков жизни. Молодой специалист так близко приняла произошедшее к сердцу, что сама в тот день несколько раз падала в обморок.

По некоторым данным, точно установить смерть не удалось из-за отсутствия в больнице специального аппарата, который фиксирует электрическое молчание мозга.

По словам судмедэксперта, преподавателя кафедры судебной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Александра Аулова, после констатации смерти человека обязательно должны держать в палате или на территории больницы, но не в морге в течение двух часов до появления трупных пятен, охлаждения тела, окоченения. Это 100-процентное свидетельство смерти. В противном случае это серьезная халатность. Врачи Горшеченской ЦРБ признались, что отправили тело в морг через час и 20 минут вместо положенных по протоколу двух часов.

Что касается родственников пришедшей в себя в морге женщины, то они намерены добиться от руководства больницы компенсации физического ущерба, психических и нравственных страданий и оплаты затрат на погребение.

Елена Казанцева.

Фото: ADOBE STOCK