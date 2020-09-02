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В яде медоносных пчел обнаружили средство от рака груди 

Мир24 и ещё 1 2 сентября 2020
В пчелином яде найдено средство от рака груди
Фото: Depositphotos
Австралийские ученые нашли новое средство для борьбы с раком. Исследования показали, что яд медоносных пчел способен уничтожить агрессивные клетки рака молочной железы в лабораторных условиях, сообщает BBC News.
Он содержит вещество мелиттин, которое оказалось эффективным против двух видов онкологических заболеваний, которые трудно поддаются лечению: трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) и HER2-положительного.
Испытав яд 300 пчел и шмелей, ученые установили, что определенная доза яда убивает раковые клетки в течение часа с минимальным ущербом для других клеток. Также оказалось, что мелиттин сам по себе способен «выключать» и нарушать рост раковых клеток. Это вещество можно получить синтетическим путем.
«Это еще один замечательный пример того, как природные соединения могут быть использованы для лечения человеческих болезней», — отметили специалисты.
Ранее было установлено, что пчелиный яд может помочь и при других видах рака, таких как меланома. Исследование провели в Институте медицинских исследований Гарри Перкинса в Западной Австралии. Впрочем, прежде чем новое средство станет доступно для пациентов, потребуется провести еще серию научных изысканий и опытов.
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Новости , BBC News
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