В пчелином яде найдено средство от рака груди

Австралийские ученые нашли новое средство для борьбы с раком. Исследования показали, что яд медоносных пчел способен уничтожить агрессивные клетки рака молочной железы в лабораторных условиях, сообщает BBC News.

Он содержит вещество мелиттин, которое оказалось эффективным против двух видов онкологических заболеваний, которые трудно поддаются лечению: трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) и HER2-положительного.

Испытав яд 300 пчел и шмелей, ученые установили, что определенная доза яда убивает раковые клетки в течение часа с минимальным ущербом для других клеток. Также оказалось, что мелиттин сам по себе способен «выключать» и нарушать рост раковых клеток. Это вещество можно получить синтетическим путем.

«Это еще один замечательный пример того, как природные соединения могут быть использованы для лечения человеческих болезней», — отметили специалисты.