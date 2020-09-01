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Объявлена дата начала вакцинации от коронавируса в Москве 

Lenta.ru 7 часов назад
Объявлена дата начала вакцинации от ковид в Москве
Фото: Lenta.ru
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября. Такую дату объявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

«Машины, адреса, вакцины есть. Но дело в том, что 3-5 сентября еще будет проводится скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов»,

— сказал он, подчеркнув, что препарат поступит в столичные поликлиники до конца рабочей недели.
О регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V» объявил президент России Владимир Путин.
Российские медики и граждане из группы риска начнут получать прививки от коронавируса параллельно с проведением третьего этапа испытания вакцины, разработанной центром имени Гамалеи.

«В первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования»,

— сообщили в Минздраве ранее.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.
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Новости , Александр Гинцбург , Владимир Путин , ВОЗ , Интерфакс
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