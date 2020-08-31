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Открыт способ борьбы с неизлечимым раком 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Открыт способ борьбы с неизлечимым раком
Фото: Lenta.ru
Испанские исследователи из Наварского народного университета определили не кодирующую белок молекулу РНК, которая помогает клеткам рака легких размножаться и избегать иммунные клетки организма. Открытие позволит разработать более эффективные способы лечения особо опасных и неизлечимых онкологических заболеваний. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Cell Biology.
Исследователи проанализировали более семи тысяч опухолей и обнаружили, что многие клетки рака легких содержат дополнительные копии гена, кодирующего длинную некодирующую РНК (lncRNA). Эти копии назвали амплифицированной lncRNA, связанной с раком легких (ALAL-1). В результате опухоли производят больше ALAL-1, чем здоровые ткани.
В то же время снижение уровня ALAL-1 уменьшает пролиферацию раковых клеток и замедляет рост опухолей у мышей.
ALAL-1 помогает ферменту USP4 проникать в ядро ​​клетки, тем самым изменяя активность более 1000 различных генов. Тем самым снижается выработка ряда провоспалительных сигнальных молекул, которые привлекают иммунные клетки, убивающие раковые клетки. У больных опухолями легких с более высоким уровнем ALAL-1 или дополнительными копиями гена ALAL-1 в опухолях наблюдается меньше иммунных клеток, что может быть причиной небольшой эффективности иммунной терапии рака.
Предполагается, что комбинация иммунотерапии к с ингибиторами ALAL-1 может дать возможность лечить пациентов, которые не поддаются лечению этого типа.
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