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Назван способ избежать смерти от сердечной недостаточности 

Lenta.ru 1 час назад
Как избежать смерти от сердечной недостаточности
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Коннектикута в США назвали прививки от гриппа и пневмонии способом избежать смерти от сердечной недостаточности. О результатах исследования сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Специалисты проанализировали данные о почти трех миллионах американцев, страдающих сердечной недостаточностью и попавших в больницы в 2010-2014 годах. Средний возраст пациентов составил 70 лет. При этом всего 1,4 процента пациентов в год госпитализации получили вакцину от гриппа и 1,4 процента — от пневмонии.
Оказалось, что уровень внутрибольничной смертности был значительно ниже у пациентов, получивших вакцину против гриппа (1,3 процента), по сравнению с теми, кто не получил вакцину против гриппа (3,6 процента).
Аналогичные показатели наблюдались в случае с вакциной против пневмонии. По результатам исследования ученые рекомендуют людям с сердечной недостаточностью каждый год проходить иммунизацию.
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