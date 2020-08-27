Врач рассказал, кто подвержен быстрому развитию рака

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Онколог рассказал, у кого быстрее развивается рак. Свое наблюдение высказал кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев . Он рассказал, что онкология быстрее развивается у молодые людей. Об этом он сообщил в своем Instagram. И назвал причину — она кроется в более быстрых обменных процессах.

Также он отметил, что гормоночувствительные злокачественные опухоли особенно активно растут на фоне высокого гормонального статуса.

Специалист подчеркнул, что наследственные онкологические заболевания составляют всего пять-семь процентов от общего числа.