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Врач рассказал, кто подвержен более быстрому развитию рака 

Стелла Шмель 1 час назад
Врач рассказал, кто подвержен быстрому развитию рака
Фото: depositphotos.com
Онколог рассказал, у кого быстрее развивается рак. Свое наблюдение высказал кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев. Он рассказал, что онкология быстрее развивается у молодые людей. Об этом он сообщил в своем Instagram. И назвал причину — она кроется в более быстрых обменных процессах.
Также он отметил, что гормоночувствительные злокачественные опухоли особенно активно растут на фоне высокого гормонального статуса.
Специалист подчеркнул, что наследственные онкологические заболевания составляют всего пять-семь процентов от общего числа.
Ранее "Рамблер" писал, что раскрыт секрет долголетия японцев.
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Новости , Иван Карасев
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