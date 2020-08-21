Названы способы поднять давление без лекарств 

Врач и телеведущий Сергей Агапкин перечислил способы, которые помогут поднять давление без лекарств.

По его словам, гипертоникам необходимо пить больше воды в течение дня.

"Посчитайте, какое количество воды вы выпиваете за день в течение дня и увеличьте его в полтора раза", — посоветовал доктор в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, людям с пониженным давлением стоит добавить в рацион соленые продукты, которые будут задерживать жидкость и увеличивать давление, и одну-две чашки кофе для стимуляции тонуса кровеносных сосудов.

Еще один способ повысить давление — занятие с кистевым эспандером. Агапкин отмечает, что пять минут ежедневных упражнений с этим тренажером способны нормализовать кровоток и улучшить общее самочувствие.