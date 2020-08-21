Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван легкий способ улучшить работу мозга 

Lenta.ru и ещё 4 5 часов назад
Назван легкий способ улучшить работу мозга
Фото: Lenta.ru
Хорошее кровоснабжение помогает мозгу эффективно выполнять свои функции. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель Медицинского центра акупунктуры «Доктор Орлов», рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.
По его словам, последствиями нарушения мозгового кровообращения могут стать головные боли, ухудшение памяти, снижение скорости реакции, невозможность сосредоточиться и даже спутанность сознания. Поэтому эксперт отмечает необходимость поддержания хорошего кровообращения. Он считает, что его можно легко улучшить с помощью лечебного массажа.
Орлов советует использовать для этого массаж головы и ушей, в частности мочек. Помимо этого, он рекомендует прибегать к массажу кистей и стоп, который позволяет улучшить кровообращение, а также снимает стресс, нервное напряжение и нормализует артериальное давление. Специалист добавил, что особо сильное воздействие на центральную нервную систему можно оказать с помощью прикосновений к точкам на подушечках пальцев кистей и стоп.
Ранее ученые Университета Кюсю в Японии выяснили, что фрагмент белка, который содержится в соевых бобах, потенциально способен предотвратить ухудшение памяти у людей с болезнью Альцгеймера — смертельно опасной формы старческого слабоумия. Выделенная молекула, которая может стать средством против слабоумия, относится к дипептидам, то есть содержит только две аминокислоты — тирозин и пролин. Как показали эксперименты на мышах, она является единственным найденным в настоящее время соединением, которое способно без изменений перенестись из желудка в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер.
Видео дня. Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Последние новости
Врач заявил об отсутствии ядов в крови Навального Врач заявил об отсутствии ядов в крови Навального В России за сутки выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом Врачи заявили о невозможности транспортировки Навального Врачи заявили о невозможности транспортировки Навального
Комментарии
Новости , Игорь Орлов , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, как распознать коронавирусный кашель
Стало известно, как распознать коронавирусный кашель
Выяснилось, что чай губит сердце и печень
Выяснилось, что чай губит сердце и печень
Что время пробуждения говорит о здоровье
Что время пробуждения говорит о здоровье
Когда трещины на пятках указывают на опасность
Когда трещины на пятках указывают на опасность
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
00:15
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
ЗОЖ Коронавирус
Названа опасность кошачьи царапин
02:52
Названа опасность кошачьи царапин
Болезни и лекарства ЗОЖ
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
11:02
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Коронавирус ЗОЖ
Как предупредить появление онкологии
03:18
Как предупредить появление онкологии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда трещины на пятках указывают на опасность
04:21
Когда трещины на пятках указывают на опасность
ЗОЖ
На видео попало производство вакцины от COVID
00:26
На видео попало производство вакцины от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как мягко очистить кишечник от шлаков
02:49
Как мягко очистить кишечник от шлаков
ЗОЖ Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение