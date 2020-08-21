Назван легкий способ улучшить работу мозга 

Хорошее кровоснабжение помогает мозгу эффективно выполнять свои функции. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель Медицинского центра акупунктуры «Доктор Орлов», рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов

По его словам, последствиями нарушения мозгового кровообращения могут стать головные боли, ухудшение памяти, снижение скорости реакции, невозможность сосредоточиться и даже спутанность сознания. Поэтому эксперт отмечает необходимость поддержания хорошего кровообращения. Он считает, что его можно легко улучшить с помощью лечебного массажа.

Орлов советует использовать для этого массаж головы и ушей, в частности мочек. Помимо этого, он рекомендует прибегать к массажу кистей и стоп, который позволяет улучшить кровообращение, а также снимает стресс, нервное напряжение и нормализует артериальное давление. Специалист добавил, что особо сильное воздействие на центральную нервную систему можно оказать с помощью прикосновений к точкам на подушечках пальцев кистей и стоп.

Ранее ученые Университета Кюсю в Японии выяснили, что фрагмент белка, который содержится в соевых бобах, потенциально способен предотвратить ухудшение памяти у людей с болезнью Альцгеймера — смертельно опасной формы старческого слабоумия. Выделенная молекула, которая может стать средством против слабоумия, относится к дипептидам, то есть содержит только две аминокислоты — тирозин и пролин. Как показали эксперименты на мышах, она является единственным найденным в настоящее время соединением, которое способно без изменений перенестись из желудка в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер.