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Медик объяснила, почему чай становится вредным для сердца и печени 

Uralpress.Ru 5 часов назад
Выяснилось, что чай губит сердце и печень
Фото: depositphotos.com
Свежезаваренный чай через 15 минут превращается в настоящий яд из-за образовавшихся в напитке вредных веществ. К такому выводу пришли китайские исследователи.
Врач-диетолог Елена Соломатина объясняет такой эффект образованием пленки из-за наличия в чае продуктов эфирных масел. Содержащиеся в пленке органических соединений при контакте с воздухом окисляются. Эта реакция способствует возникновению патогенной микрофлоры. Наличие сахара в напитке ускоряет негативные процессы.
По словам медика, в результате такой чай пагубно воздействует на организм человека. Потребление простоявшего более 15 минут чая может привести к возникновению аллергии и нарушению работы кишечника. Токсины, которые разносятся кровотоком по всему организму, наносят удар печени и сердцу. Как пишет КП, эксперт отмечает, что вредное воздействие чая на человека носит долгий накопительный эффект.
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Новости , Елена Соломатина
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