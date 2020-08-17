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Четыре зуба из легких пациента извлекли врачи в Дагестане 

Общественная служба новостей и ещё 2 17 августа 2020
Российские врачи вытащили зубы из легких пациента
Фото: КМВ Новости
Четыре зуба из легких жителя Дагестана удалось извлечь врачам Республиканской клинической больницы (РКБ), сообщили «Аргументы и факты Дагестан».
Как отметила пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана, житель Дербентского района республики во время сна случайно проглотил недавно установленный зубной мост на четыре зуба.
Основными симптомами после инцидента стали затруднённое дыхание и кашель. Врачи заявили, что воспалительный процесс, который начался в лёгких, мог привести к пневмонии, разрыву стенки бронха с пневмотораксом или гнойному бронхиту.
Зубной мост оказался в промежуточном бронхе правого легкого. Оттуда специалисты извлекли мост через канал бронхоскопа.
Отмечается, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в Великобритании женщина могла умереть из-за проблем с зубом мудрости. Пациентка затянула с лечением и в какой-то момент даже не могла ходить, а инфекция задела функционирование сердца, мозга и печени.
Сообщение Четыре зуба из лёгких пациента извлекли врачи в Дагестане появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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