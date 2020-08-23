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В каких регионах РФ больше всего болеют онкологией 

Диана Товсепова 6 часов назад
В каких регионах РФ больше всего болеют раком
Фото: depositphotos.com
Минздрав РФ составил список регионов страны по количеству случаев заболевания раком на 100 тысяч. жителей.
Как выяснил "Рамблер", самым "больным" регионом стала Архангельская область, где зафиксировали 566,2 новых случая онкологии на 100 тыс. населения.в 2019 году.
Второе и третье места заняли Брянская область (556,2 случая на 100 тыс.) и Сахалин (550,2).
Кроме этих регионов, высокая заболеваемость онкологией зафиксирована в Мордовии (548,6 случая на 100 тыс. населения) и в Пензенской области (548,1 случая).
Интересно, что самые низкие показатели зафиксированы в кавказских республиках. Так, в Дагестане, Чечне и Ингушетии за 2019 год зафиксировали 163, 164 и 176,5 новых пациентов на 100 тыс. человек соответственно.
Онкологические заболевания редко встречаются и на Севере — в Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукоте (205 и 215 новых случаев на 100 тыс. человек).
При этом в столице в прошедшем году зарегистрировано 385,3 новых онкологических диагнозов на 100 тыс. населения, а в Санкт-Петербурге — 506,5.
Всего по стране за год выявили на 2,5% больше случаев онкологии, чем в 2018 году. За год в России нашли 640,4 тыс. раковых заболеваний.
Некоторые специалисты считают, что затруднение получения медпомощи во время пандемии может привести к тому, что к очени возрастет число тяжелых онкологических больных.
При этом власти принимают меры, чтобы лечение таких болезней стало для народа более доступным. Так, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что более 400 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями в России смогли пройти курс химиотерапии в 2019 году из-за увеличения выделяемых на это бюджетов.

"С 2020 года почти на 30% увеличится тариф на лучевые методы диагностики и лечения, что позволит повысить доступность этой помощи для населения Мы начинаем создавать единую систему ядерной медицины. Все эти меры направлены на увеличение пятилетней выживаемости и снижение одногодичной смертности таких пациентов", — объяснила она.

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Новости , Татьяна Голикова , Минздрав РФ , Правительство РФ
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