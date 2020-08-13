Специалисты напомнили об эффективности вакцинации, давно доказанной историей медицины 

Отечественные ученые, в частности, вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов в разговоре с журналистами напомнил, что истории медицины давно доказала, что массовая вакцинация — эффективный способ предотвращения распространения заболеваний, в число которых входит и грипп.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году кампания по вакцинации от гриппа начнется раньше намеченного срока в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Вакцинация — метод выдающийся, доказавший свою эффективность. Еще до открытия вирусов была разработана вакцина против оспы, и она, по сути дела, помогла победить опасное заболевание. Оспа была заболеванием вроде чумы, косила целые континенты, целые города. Я считаю, что вакцина — это благо», — отметил Ершов.

Вакцину от оспы разработал английский врач Эвард Дженнер. Он обратил внимание, что у крестьян, заразившихся неопасной для человека коровьей оспой, вырабатывается иммунитет. Научное сообщество скептически отнеслось к открытию Дженнера, поэтому вирусное заболевание держалось почти 200 лет после изобретения вакцины. В XX веке оспа унесла жизни 300-500 миллионов человек.

Инициатором массовой вакцинации от оспы выступил СССР. В 1958 году на XI сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была представлена программа искоренения оспы во всем мире, которая положила начало кампании по борьбе с вирусным заболеванием, а спустя 22 года было официально объявлено об искоренении оспы на планете.

«У меня сомнений нет. Это наиболее эффективный метод, доказанный всей историей вирусологии», — подытожил Ершов.

Врач общий практики Алексей Добровольский также отметил, что до эры вакцин была очень высокая смертность от любых заболеваний, которые в современном мире не представляют угрозы для человека. Вакцинация позволяет выработать иммунные тела против конкретного вируса, что позволяет его нейтрализовать. В результате человек либо не инфицируется, либо болезнь протекает в легкой форме.

«Я сторонник вакцинации. С появлением вакцины человечество стало выживать», — указал Добровольский.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что осенью 2020 года в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, и у россиян нет к ним иммунитета.