Названы признаки приближающейся смерти 

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Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал "Вечерней Москве", по каким признакам можно понять, что человек оказался на грани жизни и смерти.

"Если, скажем, речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10–15 дней до летального исхода",

— сообщил медик.

По его словам, у больного могут возникнуть недомогание, одышка, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица, побледнение кожи. Кроме того, наблюдаются расширение зрачков и частые потери сознания, добавил Трифонов.

Специалист отметил, что при сердечной недостаточности, которая может привести к смерти, также наблюдаются резкие перемены.

"Главные, предшествующие смерти симптомы, — это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости,

— сказал кардиолог.

При этом он добавил, что у пациента также могут наблюдаться отечность конечностей и лихорадка.