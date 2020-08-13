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Названы признаки приближающейся смерти 

РИА Новости и ещё 13 4 часа назад
Названы признаки приближающейся смерти
Фото: РИА Новости
Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал "Вечерней Москве", по каким признакам можно понять, что человек оказался на грани жизни и смерти.

"Если, скажем, речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10–15 дней до летального исхода",

— сообщил медик.
По его словам, у больного могут возникнуть недомогание, одышка, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица, побледнение кожи. Кроме того, наблюдаются расширение зрачков и частые потери сознания, добавил Трифонов.
Специалист отметил, что при сердечной недостаточности, которая может привести к смерти, также наблюдаются резкие перемены.

"Главные, предшествующие смерти симптомы, — это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости,

— сказал кардиолог.
При этом он добавил, что у пациента также могут наблюдаться отечность конечностей и лихорадка.
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Новости , Вечерняя Москва
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