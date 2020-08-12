Шестилетний москвич умер после прививки от кори 

В Москве шестилетний мальчик скончался после прививки от кори. Об этом в среду, 12 августа, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Ребенок собирался в сентябре пойти в первый класс школы. Его родители занимались вопросами здоровья — составляли медицинскую карту и ставили необходимые для первоклассника прививки.

В Зеленоградской клинике медики привили мальчика от кори. На следующий день ребенок начал жаловаться на состояние, которое стремительно ухудшалось. Родители срочно вызвали врачей, но те по приезде констатировали смерть.

Умершего передали на судебно-медицинскую экспертизу, по которой будут выяснять причины произошедшего. Уточняется, что прививка могла быть противопоказана этому ребенку, о чем не знали ни семья, ни врачи.