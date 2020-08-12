Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шестилетний москвич умер после прививки от кори 

Мослента и ещё 4 5 часов назад
Шестилетний москвич умер после прививки от кори
Фото: Мослента
В Москве шестилетний мальчик скончался после прививки от кори. Об этом в среду, 12 августа, сообщает Mash в своем Telegram-канале.
Ребенок собирался в сентябре пойти в первый класс школы. Его родители занимались вопросами здоровья — составляли медицинскую карту и ставили необходимые для первоклассника прививки.
В Зеленоградской клинике медики привили мальчика от кори. На следующий день ребенок начал жаловаться на состояние, которое стремительно ухудшалось. Родители срочно вызвали врачей, но те по приезде констатировали смерть.
Умершего передали на судебно-медицинскую экспертизу, по которой будут выяснять причины произошедшего. Уточняется, что прививка могла быть противопоказана этому ребенку, о чем не знали ни семья, ни врачи.
Мослента: последние новости
Московская аптека торговала «лекарством» от коронавируса с мертвыми рептилиями Московская аптека торговала «лекарством» от коронавируса с мертвыми рептилиями Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Москвич сходил на прием к врачу и получил от него бутылку виски Москвич сходил на прием к врачу и получил от него бутылку виски
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как пиво влияет на суставы и кости
Как пиво влияет на суставы и кости
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
Раскрыт способ быстро избавиться от гипертонии
Раскрыт способ быстро избавиться от гипертонии
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
09:52
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
Коронавирус
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
00:32
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
04:29
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
ЗОЖ
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
02:44
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
ЗОЖ
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
06:06
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
ЗОЖ
Чума смертельно поразила китайцев
00:37
Чума смертельно поразила китайцев
Болезни и лекарства
Как быстро избавиться от отечности лица
06:09
Как быстро избавиться от отечности лица
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение