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Стали известны противопоказания к применению российской вакцины от COVID-19 

Lenta.ru 1 час назад
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Фото: Lenta.ru
В перечень противопоказаний российской вакцины от COVID-19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.
В показаниях к применению стоит возраст от 18 до 60 лет. Противопоказания к вакцинации людей до 18 лет в инструкции связаны с отсутствием данных о безопасности и эффективности препарата для детей.

«Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились»,

— говорится в документе.
В день проведения вакцинации препаратом температура тела не должна превышать 37 градусов. Места проведения должны быть оснащены средствами противошоковой терапии. После введения вакцины пациент должен находится под медицинским наблюдением в течение минимум получаса.
О регистрации препарата стало известно ранее, 11 августа. Президент Владимир Путин объявил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат, сказал глава государства. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность.
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Новости , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ
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