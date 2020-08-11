Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ

В перечень противопоказаний российской вакцины от COVID-19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.

В показаниях к применению стоит возраст от 18 до 60 лет. Противопоказания к вакцинации людей до 18 лет в инструкции связаны с отсутствием данных о безопасности и эффективности препарата для детей.

«Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились»,

— говорится в документе.

В день проведения вакцинации препаратом температура тела не должна превышать 37 градусов. Места проведения должны быть оснащены средствами противошоковой терапии. После введения вакцины пациент должен находится под медицинским наблюдением в течение минимум получаса.