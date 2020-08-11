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Врач рассказал о последствиях вируса Даби. ЭКСКЛЮЗИВ 

Мир24 и ещё 1 6 часов назад
Врач рассказал о последствиях нового вируса из Китая
Фото: Мир24
Случаи заболевания вирусом Даби в Китае нельзя назвать вспышкой, это настороженность властей из-за симптомов болезни. Такую точку зрения в эфире телеканала «МИР 24» высказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он считает, что местные жители из-за пандемии коронавируса более внимательно относятся к своему здоровью, а власти в свою очередь обеспокоены проявлениями Даби, которые похожи на симптомы других вирусных заболеваний. Это и порождает слухи о серьезности ситуации.

«Люди стали жаловаться, что появись первые признаки воспалительного проявления, недомогание. Их начинают обследовать, место заноса известно. Сейчас настороженность в медицине. Большинство раньше не обратилось бы к врачам, никто не обратил бы внимания, а сейчас высокая настороженность», — сказал медик.

Вирусом Даби люди стали заражаться после укусов клещей, которые являются переносчиками. В начале болезни человек испытывает слабость, быстро утомляется, у него появляется озноб и повышается температура. Вирусом способны заражаться и другие млекопитающие.

«В основном повреждаются тромбоциты, и возникает тромбоцитопения — нехватка тромбоцитов. Достаточно серьезное заболевание, оно приводит к кровоточивости и проявляет себя тяжело, для большинства больных оно имеет печальные последствия», — добавил Кондрахин.

Он отметил, что воздушно-капельным путем этот вирус не передается. Клещи активны в жару, сказал врач. Когда температура падает, они перестают двигаться и быть опасными. Из Китая вирус может проникнуть в другие страны. Насекомые перемещаются через границы на продуктах и в транспортировочных коробках.
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