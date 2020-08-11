Названы симптомы смертельного вируса из Китая 

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Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал о симптомах вируса SFTS. В эфире радио «Комсомольская правда», он назвал вирус смертельно опасным.

К симптомам ученый отнес тяжелую лихорадку, сопровождающуюся повышением температуры тела до 39 градусов, сильную головную боль и развитие синдрома тромбоцитопении. Вирус может привести к смерти в результате кровоизлияния в одном из внутренних органов.

В Китае зафиксирована вспышка заболеваемости SFTS. Этот диагноз поставлен 60 пациентам, из которых семеро уже скончались.