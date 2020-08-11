Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы симптомы смертельного вируса из Китая 

Общественная служба новостей и ещё 7 3 часа назад
Названы симптомы смертельного вируса из Китая
Фото: РИА Новости
Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал о симптомах вируса SFTS. В эфире радио «Комсомольская правда», он назвал вирус смертельно опасным.
К симптомам ученый отнес тяжелую лихорадку, сопровождающуюся повышением температуры тела до 39 градусов, сильную головную боль и развитие синдрома тромбоцитопении. Вирус может привести к смерти в результате кровоизлияния в одном из внутренних органов.
В Китае зафиксирована вспышка заболеваемости SFTS. Этот диагноз поставлен 60 пациентам, из которых семеро уже скончались.
Общественная служба новостей: последние новости
В Минздраве назвали тех, кто первым получит вакцину от коронавируса В Минздраве назвали тех, кто первым получит вакцину от коронавируса Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств Карантин по коронавирусу опасен увеличением смертности Карантин по коронавирусу опасен увеличением смертности
Новости , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как пиво влияет на суставы и кости
Как пиво влияет на суставы и кости
Кардиолог назвал допустимую суточную дозу алкоголя
Кардиолог назвал допустимую суточную дозу алкоголя
Признаки на лице, выдающие алкоголика
Признаки на лице, выдающие алкоголика
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
04:29
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
ЗОЖ
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
02:44
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
ЗОЖ
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
06:06
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
ЗОЖ
Чума смертельно поразила китайцев
00:37
Чума смертельно поразила китайцев
Болезни и лекарства
Как быстро избавиться от отечности лица
06:09
Как быстро избавиться от отечности лица
ЗОЖ
Врач назвал опасные симптомы нового вируса из КНР
00:33
Врач назвал опасные симптомы нового вируса из КНР
Новости
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение