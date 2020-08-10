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Найден способ побороть неизлечимый рак 

Lenta.ru 9 часов назад
Найден способ побороть неизлечимый рак
Фото: Lenta.ru
Ученые Гарвардского университета в США раскрыли свойство опухолевых клеток изменять свой метаболизм, что делает их невосприимчивыми к лечению. Это поможет бороться с устойчивыми к химиотерапии клетками, появляющимися при раке крови и способствующими его превращению в неизлечимую форму. О новом способе терапии сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.
В ходе экспериментов исследователи применили мышиную модель острого миелоидного лейкоза и пометили опухолевые клетки биолюминесцентным и флуоресцентным белками. После сеансов химиотерапии ученые выяснили, что выжившие клетки претерпели временное изменение метаболизма: аминокислота глутамин почти вся использовалась только в качестве предшественника нуклеотидов.
По мнению специалистов, именно это временное изменение, из-за которого происходит рецидив, делает опухолевые клетки уязвимыми к целевой терапии. Если применить препараты, кратковременно влияющие на метаболизм глутамина и синтез нуклеотидов, то это позволит устранить устойчивые клетки и улучшить выживаемость пациентов.
В настоящее время несколько компаний уже разрабатывают потенциальные лекарственные средства, ингибирующие метаболический путь глутамина, но не обязательно предназначенные для лечения рака. Исследователи надеются, что ингибиторы можно будет использовать в сочетании с химиотерапией для улучшения результатов лечения лейкемии и других раковых заболеваний.
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Новости , Гарвардский университет
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