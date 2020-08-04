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Названы российские регионы с повышенным уровнем радиации 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
В нескольких регионах России наблюдаются повышенные дозы облучения жителей природными источниками радона. Их в разговоре с РИА Новости назвали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уровень радиации выше среднего в интервале от 5,0 до 10,0 миллизивертов в год характерен для Ставропольского (5,77 миллизиверта в год) и Забайкальского (7,35 миллизиверта) краев, Иркутской (5,38) и Еврейской автономной (6,55) областей, Тувы (5,62).
В службе уточнили, при вдыхании с воздухом радиоактивный газ радон попадает в легкие и его радиоактивное излучение может повреждать клетки, растет вероятность онкологических заболеваний. Этот газ считается вторым после курения по вредности для дыхательных путей. Вероятность развития рака легкого у курильщика, оказавшегося под воздействием радона, повышается в 25 раз по сравнению с некурящим человеком.
Роспотребнадзор ранее предупредил об опасности массового облучения из-за поголовного проведения компьютерной томографии (КТ) для диагностики коронавируса. Рост коллективной дозы облучения в полтора раза произошел в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в марте-июне.
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Новости , Видео , Роспотребнадзор , РИА Новости
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