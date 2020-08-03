Мясников рассказал о связи обморока и болезней сердца 

— Происходит кратковременный отток крови, падает перфузионное давление мозга и человек падает в обморок. Если это будет происходить часто, то может закончиться ишемическим инсультом, шоком. К счастью, обморок по своему определению кратковременный, — объяснил врач.
— Это не влияет на продолжительность жизни. Предвестники рефлекторного обморока — головокружение, мушки перед глазами, поплыла земля. Если вы шли и просто упали как рухнувший дуб, открыли глаза и не понимаете, что происходит, это могут быть сердечные проблемы. Как правило, это опасно, — заявил Мясников.
— Если есть предвестники обморока, лучше постараться лечь, чтобы не упасть и не разбить голову. Лягте на спину и скрестите ноги, напрягите их. Это придаст тонус сосудам, в половине случаев помогает, — отметил телеведущий.