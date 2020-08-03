Мясников рассказал о связи обморока и болезней сердца 

Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины возникновения обмороков и назвал способы их избежать.

— Происходит кратковременный отток крови, падает перфузионное давление мозга и человек падает в обморок. Если это будет происходить часто, то может закончиться ишемическим инсультом, шоком. К счастью, обморок по своему определению кратковременный, — объяснил врач.

По словам медика, причины обморока могут быть разными: нехватка воздуха, боль, неприятный запах, вид чего-то ужасного вызывают стресс и человек падает в обморок.

Обморок может спровоцировать туго застегнутая рубашка и галстук, давление на область шеи.

— Это не влияет на продолжительность жизни. Предвестники рефлекторного обморока — головокружение, мушки перед глазами, поплыла земля. Если вы шли и просто упали как рухнувший дуб, открыли глаза и не понимаете, что происходит, это могут быть сердечные проблемы. Как правило, это опасно, — заявил Мясников.

Врач отметил, что многие лекарства вызывают обморок: мочегонные, лекарства от гипертонии. Обморок может быть у тех, кто резко встает из положения лежа.

— Если есть предвестники обморока, лучше постараться лечь, чтобы не упасть и не разбить голову. Лягте на спину и скрестите ноги, напрягите их. Это придаст тонус сосудам, в половине случаев помогает, — отметил телеведущий.

Видео опубликовано на YouTube 4 августа.