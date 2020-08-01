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Врач назвал самое опасное время для вождения автомобиля 

Вечерняя Москва и ещё 1 4 часа назад
Врач назвал самое опасное время для вождения
Фото: Вечерняя Москва
Раннее утро считается самым опасным для водителей транспортных средств. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-сомнолог и доцент курса сомнологии Сеченовской академии Михаил Полуэктов.
Он заявил, что в предутренние часы, особенно после 4 часов утра, чаще всего у водителей накапливается сонливость. Поэтому это время для вождения автомобиля самое опасное.
Кандидат медицинских наук уточнил, что сонливость за рулем опасна даже для молодых людей без проблем со здоровьем. Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, врач советует делать остановки для пересыпов, а во время вождения жевать жвачку.
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