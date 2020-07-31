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Рак в России начали лечить по-новому 

Lenta.ru и ещё 5 6 часов назад
Рак в России начали лечить по-новому
Фото: Медицинский центр «Хадасса»
Российские врачи начали использовать при лечении рака новый, инновационный метод, основанный на принципах лучевой терапии. Об этом рассказал заведующий отделением лучевой терапии Института онкологии «Хадасса Москва» Сергей Усычкин в интервью News.ru.
По его словам, методика стереотаксической лучевой терапии, о которой идет речь, в некоторых случаях может полностью заменить стандартную химиотерапию, избавляться от некоторых новообразований и даже ликвидировать метастазы. Усычкин уточнил, что при помощи нового метода злокачественные опухоли предстательной железы с вероятностью почти 100 процентов пропадают без следа. Кроме того, методика может полностью победить рак легкого на начальной стадии.

«Лечение происходит за счет большой дозы ионизирующего излучения. Оно разрушает генетический материал опухолевых клеток и подавляет их рост. Это в конечном итоге приводит к гибели опухоли. Это эквивалентно хирургическому удалению», — пояснил Усычкин.

Однако, по его словам, широкому применению методики мешает кадровый голод, возникший в сфере здравоохранения, а также высокая цена такого лечения.
Ранее Минздрав утвердил новые правила работы со взрослыми онкобольными в России. Они впервые предусматривают наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Также в течение года после постановки диагноза онкобольных будут раз в три месяца приглашать пройти обследование, в течение второго года — раз в шесть месяцев, а затем — раз в год. Исключения будут делать только для пациентов с базально-клеточным раком кожи, так как после пяти лет терапии они считаются полностью излеченными.
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Новости , Метастаз , Минздрав РФ
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