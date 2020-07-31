Рак в России начали лечить по-новому 

Российские врачи начали использовать при лечении рака новый, инновационный метод, основанный на принципах лучевой терапии. Об этом рассказал заведующий отделением лучевой терапии Института онкологии «Хадасса Москва» Сергей Усычкин в интервью News.ru.

По его словам, методика стереотаксической лучевой терапии, о которой идет речь, в некоторых случаях может полностью заменить стандартную химиотерапию, избавляться от некоторых новообразований и даже ликвидировать метастазы. Усычкин уточнил, что при помощи нового метода злокачественные опухоли предстательной железы с вероятностью почти 100 процентов пропадают без следа. Кроме того, методика может полностью победить рак легкого на начальной стадии.

«Лечение происходит за счет большой дозы ионизирующего излучения. Оно разрушает генетический материал опухолевых клеток и подавляет их рост. Это в конечном итоге приводит к гибели опухоли. Это эквивалентно хирургическому удалению», — пояснил Усычкин.

Однако, по его словам, широкому применению методики мешает кадровый голод, возникший в сфере здравоохранения, а также высокая цена такого лечения.