Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

Попова уточнила, что на днях ведомство получило разрешение на проведение клинических исследований. 27 июля специалисты перешли к проведению 1-2 фазы клинических испытаний.