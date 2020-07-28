Названы симптомы рака печени 

Боли в правом подреберье, потеря аппетита и снижение веса, наряду с пожелтением кожи могут сигнализировать о начале печеночной онкологии. Об этом "Комсомольской правде" заявила доктор медицинских наук Дина Сакаева.

Также к признакам рака печени медик отнесла повышенную температуру тела (выше 37,5 градусов), которая держится длительное время и не объясняется другими причинами.

При этом Сакаева отметила, что нарастающая боль в животе зачастую является симптомом опухоли, которая начала распространяться за пределы печени.

Врач указала на то, что при диагностике у многих больных также обнаруживается асцит — скопление в брюшной полости жидкости. В частности, его появление у пациента при циррозе может оказаться как осложнением основной болезни, так и признаком рака печени.