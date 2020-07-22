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Врачи спасли россиянку со стопроцентным поражением легких 

Lenta.ru и ещё 6 6 часов назад
Врачи спасли россиянку с полным поражением легких
Фото: Lenta.ru
Врачи в Тверской области спасли пациентку со стопроцентным поражением легких. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.
Россиянку удалось спасти при помощи методики экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО): в течение двух недель она была подключена к аппарату ЭКМО. После курса лечения женщина, у которой было полное поражение легких, смогла встать на ноги.
Аппарат ЭКМО работает за легкие и сердце пациента: кровь человека выкачивается из организма, насыщается кислородом и очищается от углекислого газа с помощью искусственного легкого, пишет издание. Затем очищенная кровь нагревается и возвращается в организм.
В начале июля сообщалось, что врачи больницы №40 в Екатеринбурге вылечили заразившегося коронавирусом 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. В клинике у пенсионера диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию с 50-процентным поражением легких.
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