Стало известно время действия вакцины от COVID-19

Российские специалисты заложили в вакцину от коронавируса определенный срок действия, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно текущим прогнозам, защита от COVID-19 должна держаться в течение двух лет. Какой срок будет на практике, пока неизвестно, так как для этого необходимо провести еще ряд исследований, пишет «Парламентская газета».

В Институте трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета напомнили, что уже выписана вторая группа добровольцев, привитых от главной болезни этого года. Сейчас на основе состояния их здоровья выясняется эффективность разработки.