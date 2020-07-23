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Стало известно, как долго будет защищать вакцина от коронавируса 

Deita.ru и ещё 1 56 минут назад
Стало известно время действия вакцины от COVID-19
Фото: Deita.ru
Российские специалисты заложили в вакцину от коронавируса определенный срок действия, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно текущим прогнозам, защита от COVID-19 должна держаться в течение двух лет. Какой срок будет на практике, пока неизвестно, так как для этого необходимо провести еще ряд исследований, пишет «Парламентская газета».
В Институте трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета напомнили, что уже выписана вторая группа добровольцев, привитых от главной болезни этого года. Сейчас на основе состояния их здоровья выясняется эффективность разработки.
«Пока я могу только сказать, что мы фиксируем развитие иммунитета от этой вакцины, у добровольцев есть ответ и реакция на препарат»,
— сказал директор института Вадим Тарасов.
Данные будут переданы в Министерство здравоохранения.
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Новости , Вадим Тарасов , Минздрав РФ , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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