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Пациент снова заболел COVID-19 спустя три месяца 

Популярная механика 3 часа назад
Пациент снова заболел COVID-19 спустя три месяца
Фото: Популярная механика
50-летний житель Вашингтона пожаловался доктору на хорошо знакомые симптомы — у него снова появился кашель и характерная боль в горле, которые были у него три месяца назад. Тогда у мужчины подтвердилось заражение коронавирусом SARS-CoV-2, но он прошёл курс лечения и успешно выздоровел. Однако теперь тесты на COVID-19 снова показали положительный результат, а к прежним жалобам добавились жар, одышка и кислородное голодание.
Терапевт, у которого теперь наблюдается житель столицы США, считает маловероятным, что пациент не выздоровел до конца. Иногда симптомы заражения коронавирусом могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев, но между нынешними двумя эпизодами заболевания тесты на COVID-19 дважды дали отрицательный результат и шесть недель мужчина чувствовал себя вполне хорошо и не испытывал ни малейших симптомов.
Зато после первого заражения никто не проверял у вашингтонца наличие антител — однако, как показывает статистика, их находят не у всех людей, перенёсших инфекцию, а у остальных их концентрация быстро падает. Вероятно, переболевшие без антител защищены от заражения коронавирусом клеточным иммунитетом, но описанный случай заставляет в этом усомниться. Кроме того, известно, что иммунитет к другим коронавирусам сохраняется недолго.
Врачи отмечают, что если SARS-CoV-2 можно заразиться повторно, то есть вероятность, что человечеству так и не удастся выработать коллективный иммунитет от коронавируса естественным путём. Не исключено, что вакцины обеспечат только кратковременную защиту, к тому же, уверяют медики, переболевшие думают, что вирус им больше не страшен, а сами они не представляют угрозу для окружающих, поэтому начинают вести себя менее осмотрительно.
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