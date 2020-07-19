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Врачи запретили хранить белый хлеб вместе с черным в жару 

Диана Товсепова 2 часа назад
Врачи запретили хранить белый хлеб вместе с черным
Фото: depositphotos.com
Оказывается, хранение хлеба может реально сказаться на вашем здоровье.
Об этом СМИ рассказала врач-гастроэнтеролог Мирослава Опрышко.
В частности, в хлебе может развиться картофельная палочка, что происходит из-за использования дешевой муки низкого качества.
Так, черный хлеб, находящийся рядом со всежим батоном, скорее всего его заразит.
Узнать зараженный хлеб можно по запаху и консистенции. Если они хотя бы немного вас смущают, такой продукт лучше не употреблять.
Ранее "Рамблер" сообщал об опасностях для здоровья продуктах, которые пользуются особой популярностью в России.
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