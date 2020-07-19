Врачи запретили хранить белый хлеб вместе с черным

Оказывается, хранение хлеба может реально сказаться на вашем здоровье.

Об этом СМИ рассказала врач-гастроэнтеролог Мирослава Опрышко.

В частности, в хлебе может развиться картофельная палочка, что происходит из-за использования дешевой муки низкого качества.

Так, черный хлеб, находящийся рядом со всежим батоном, скорее всего его заразит.

Узнать зараженный хлеб можно по запаху и консистенции. Если они хотя бы немного вас смущают, такой продукт лучше не употреблять.