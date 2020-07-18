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В РАН опровергли прямое влияние COVID-19 на мозг 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
В РАН опровергли прямое влияние COVID-19 на мозг
Фото: Национальная Служба Новостей
Нарушениями сосудов головного мозга, возникшими до заболевания коронавирусом, объяснил негативные результаты МРТ у отдельных пациентов член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили. «Несмотря на то, что на основании получаемых при этом результатов некоторые специалисты утверждают, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую поражать головной мозг, я думаю, что этого не происходит, а все в большинстве случаев объясняется сосудистыми нарушениями», — цитирует академика «Комсомольская правда». Британские медики предупредили о пожизненных последствиях коронавируса Врач-кардиолог напомнил о других вирусных заболеваниях, которые вызывает на SARS-CoV-2, а иные возбудители — о кори и краснухе. Врач отметил, что несмотря на разную природу вирусов, их действие похоже и приводит к поражению кровеносных сосудов. Ранее заслуженный врач России Андрей Кабычкин в интервью изданию Газета.ру заявил, что нарушения работы сосудов головного мозга по типу микроинсульта также могут наблюдаться при коронавирусе, так как центральная нервная система существенно поражается во время заболевания.
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Новости , Симон Мацкеплишвили , РАН , Газета.Ru , Комсомольская правда
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