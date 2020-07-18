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Эксперт заявил, что сыпь во рту не стоит расценивать как симптом заражения коронавирусом 

ТАСС и ещё 11 6 часов назад
Эксперт рассказал про сыпь во рту при COVID-19
Фото: depositphotos.com
Сыпь во рту не может быть отнесена к основным симптомам коронавирусной инфекции, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.
"По моему мнению, нельзя сказать, что сыпь вызвана именно коронавирусом. Смешанных инфекций, особенно острых респираторных, от 20% до 40%, поэтому это, с большой степенью вероятности, просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва" в субботу, отметив, что не у всех пациентов есть данный симптом.
Нетесов также добавил, что заразиться многими болезнями, симптомом которых является сыпь, можно воздушно-капельным путем. При этом он отметил, что каждый случай необходимо рассматривать индивидуально путем поиска специфических маркеров.
Ранее группа испанских ученых опубликовала статью в медицинском журнале JAMA Dermatol, в которой указано, что сыпь во рту может быть одним из ранних признаков коронавируса. Авторы исследования также подчеркнули, что выводы о прямой связи между возникновением сыпи на слизистых оболочках и заболеванием COVID-19 делать еще слишком рано, поскольку было изучено очень небольшое количество пациентов и отсутствовала контрольная группа.
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Новости , Сергей Нетесов , Радиостанция "Говорит Москва"
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