Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян предупредили об опасности заражения через песок на пляжах 

Lenta.ru и ещё 4 37 минут назад
Предупредили об опасности заражения через песок
Фото: Lenta.ru
Песок на пляжах у рек и озер может стать источником заражения различными бактериями, микробами и паразитами. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
По его словам, из-за отсутствия дезинфекции песок считается благоприятной средой для размножения микроорганизмов на глубине в пять-шесть сантиметров. В песке также обитают простейшие, патогенные грибы, глисты, бактерии. Его попадание в организм отдыхающих через микротрещины и мелкие раны может привести к болезням, грибковым и другим инфекциям: микоз, кандидоз, вызванный личинками церкарий церкариоз (зуд купальщика) и прочие. Хождение в мокром купальнике и переохлаждение может привести к циститу, уретриту, развитию других воспалительных заболеваний и респираторных инфекций.
Особо опасен влажный песок.

«Сухой и горячий несет меньше рисков, но они все равно есть. Поэтому не стоит закапываться в песок и строить песочные фигуры»,

— уточнил эпидемиолог.
Он предположил, что снизить риски можно, тщательно выбирая место для купания. Например, церкарии чаще обитают в стоячей воде, а в море могут оказаться, если оно загрязнено бытовыми стоками, или в него впадает река.
Ранее врачи предостерегли россиян от купания в пресных водоемах, поскольку так можно заразиться паразитами, сальмонеллой, лямблиями, ротавирусной инфекцией, холерой, гепатитом А, полиомиелитом, аденовирусной инфекцией. Кроме того, есть опасность подхватить коронавирус.
Видео дня. Как быстро измерить давление без тонометра
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 августа Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 августа Премьер-министр Ливана назвал причину взрыва в Бейруте Премьер-министр Ливана назвал причину взрыва в Бейруте Мощный взрыв в Бейруте попал на видео Мощный взрыв в Бейруте попал на видео
Комментарии
Новости , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как всего один поцелуй привел к страшной болезни
Как всего один поцелуй привел к страшной болезни
Назван способ снизить холестерин без лекарств
Назван способ снизить холестерин без лекарств
Как быстро вывести алкоголь из организма
Как быстро вывести алкоголь из организма
Россиянам назвали первые симптомы рака
Россиянам назвали первые симптомы рака
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
00:29
Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как быстро измерить давление без тонометра
04:19
Как быстро измерить давление без тонометра
ЗОЖ
ВОЗ заявила, что лекарства от COVID нет
00:16
ВОЗ заявила, что лекарства от COVID нет
Коронавирус
Когда начнут прививать от коронавируса
00:13
Когда начнут прививать от коронавируса
Коронавирус ЗОЖ
Как быстро вывести алкоголь из организма
04:34
Как быстро вывести алкоголь из организма
ЗОЖ Народная медицина
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Названы способы восстановить легкие после COVID-19
02:40
Названы способы восстановить легкие после COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение