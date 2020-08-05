Предупредили об опасности заражения через песок

Михаил Лебедев. Песок на пляжах у рек и озер может стать источником заражения различными бактериями, микробами и паразитами. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

По его словам, из-за отсутствия дезинфекции песок считается благоприятной средой для размножения микроорганизмов на глубине в пять-шесть сантиметров. В песке также обитают простейшие, патогенные грибы, глисты, бактерии. Его попадание в организм отдыхающих через микротрещины и мелкие раны может привести к болезням, грибковым и другим инфекциям: микоз, кандидоз, вызванный личинками церкарий церкариоз (зуд купальщика) и прочие. Хождение в мокром купальнике и переохлаждение может привести к циститу, уретриту, развитию других воспалительных заболеваний и респираторных инфекций.

Особо опасен влажный песок.

«Сухой и горячий несет меньше рисков, но они все равно есть. Поэтому не стоит закапываться в песок и строить песочные фигуры»,

— уточнил эпидемиолог.

Он предположил, что снизить риски можно, тщательно выбирая место для купания. Например, церкарии чаще обитают в стоячей воде, а в море могут оказаться, если оно загрязнено бытовыми стоками, или в него впадает река.

Ранее врачи предостерегли россиян от купания в пресных водоемах, поскольку так можно заразиться паразитами, сальмонеллой, лямблиями, ротавирусной инфекцией, холерой, гепатитом А, полиомиелитом, аденовирусной инфекцией. Кроме того, есть опасность подхватить коронавирус.