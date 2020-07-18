Онколог озвучил эффективный метод лечения Заворотнюк 

Доктор медицинских наук, профессор Константин Титов прокомментировал сообщения о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк якобы лечат от онкологического заболевания с помощью препарата «Китруды». В частности он рассказал, как именно действует данное лекарство.

По его словам, «Китруда» относится к иммунотерапии злокачественных опухолей, то есть лекарство разблокирует иммунную систему, начавшую бороться с опухолевыми клетками. Он отметил, что на отечественном рынке препарат остается одним из самых популярных для иммунотерапии.

Титов пояснил, что иммунотерапия не является единственным способом для борьбы со злокачественными опухолями, в том числе, и с глиобластомой, которую подозревали у Заворотнюк.

— Основной метод лечения — это удаление глиобластомы, потом проводится лучевая терапия и дальше еще проводят курсы химиотерапии, потому что глиобластома часто рецидивирует, и в мозге может быть несколько фокусов глиобластомы, — уточнил медик в комментарии iReactor.

Он добавил, что методы лечения рака выбираются в зависимости от множества факторов.

Напомним, в сентябре 2019 года СМИ опубликовали данные о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль мозга. Позже сообщалось, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери. Отметим, что в июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

Читайте также: Отец Фриске объяснил, почему у Заворотнюк есть шанс победить рак