Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Онколог озвучил эффективный метод лечения Заворотнюк 

Вечерняя Москва и ещё 14 7 часов назад
Онколог озвучил эффективный метод лечения Заворотнюк
Фото: Инстаграм
Доктор медицинских наук, профессор Константин Титов прокомментировал сообщения о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк якобы лечат от онкологического заболевания с помощью препарата «Китруды». В частности он рассказал, как именно действует данное лекарство.
По его словам, «Китруда» относится к иммунотерапии злокачественных опухолей, то есть лекарство разблокирует иммунную систему, начавшую бороться с опухолевыми клетками. Он отметил, что на отечественном рынке препарат остается одним из самых популярных для иммунотерапии.
Титов пояснил, что иммунотерапия не является единственным способом для борьбы со злокачественными опухолями, в том числе, и с глиобластомой, которую подозревали у Заворотнюк.
— Основной метод лечения — это удаление глиобластомы, потом проводится лучевая терапия и дальше еще проводят курсы химиотерапии, потому что глиобластома часто рецидивирует, и в мозге может быть несколько фокусов глиобластомы, — уточнил медик в комментарии iReactor.
Он добавил, что методы лечения рака выбираются в зависимости от множества факторов.
Напомним, в сентябре 2019 года СМИ опубликовали данные о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль мозга. Позже сообщалось, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери. Отметим, что в июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.
Читайте также: Отец Фриске объяснил, почему у Заворотнюк есть шанс победить рак
Видео дня. Продукты, которые опасно сочетать с кефиром
Вечерняя Москва: последние новости
Врач рассказала об опасности заусенцев Врач рассказала об опасности заусенцев Врачи объяснили, кто чаще страдает от метеозависимости Врачи объяснили, кто чаще страдает от метеозависимости Врач предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до окончания всех испытаний Врач предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до окончания всех испытаний
Комментарии
Новости , Константин Титов , Анастасия Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Врачи объяснили как определить инфаркт по ногам
Врачи объяснили как определить инфаркт по ногам
Умирающие слышат, что о них говорят: правда ли это
Умирающие слышат, что о них говорят: правда ли это
Мясников развеял популярный миф о кофе
Мясников развеял популярный миф о кофе
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
10:35
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
ЗОЖ
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
05:47
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
Коронавирус ЗОЖ
Врач назвал первую ошибку при остановке крови из носа
01:59
Врач назвал первую ошибку при остановке крови из носа
ЗОЖ
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
04:41
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
ЗОЖ
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
02:43
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение