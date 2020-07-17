Врачи объяснили как определить инфаркт по ногам

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В частности, человека должны насторожить синюшный или фиолетовый оттенок кожи.

Ученые рассказали, что первые признаки возможного сердечного приступа могут появляться на коже. Также специалисты напомнили, что инфаркт миокарда случается внезапно и требует немедленного обращения к врачам.

Но патологический процесс, который приводит к этому, может развиваться достаточно долго.

По словам врачей, стоит внимательно осмотреть ноги, снимая носки в конце дня. Насторожить человека должны синюшный или фиолетовый оттенок кожи. А также появление сетчатого капиллярного рисунка, желтовато-оранжевых восковых наростов, пишет издание Express.

Медики напомнили, что наличие на коже вмятин может указывать на периферический отек, который чаще всего вызван накоплением жидкости в мягких тканях. Его появление связывают с развитием сердечных заболеваний.

Также врачи подчеркнули, что сбалансированное питание и регулярные физические упражнения являются отличным способ снизить риск сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что кардиологи назвали три простых способа избежать инфаркта и инсульта. Специалисты отметили, что высокое давление провоцируют в основном избыточный вес, отсутствие физических упражнений и нездоровое питание.