Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы наиболее чувствительные к погоде люди 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Названы наиболее чувствительные к погоде люди
Фото: Lenta.ru
Наиболее чувствительными к погоде оказались молодые девушки до 24 лет и женщины старше 60, именно у них чаще всего проявляется метеозависимость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.
«Метеозависимость — действительно существующее явление, ряд людей крайне чувствительны к переменам погоды. Это, как правило, люди, у которых больные суставы, вегетососудистая дистония… В основном подвержены все-таки у нас женщины таким вещам»,
— пояснила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.
Причиной такой чувствительности, как отмечает эксперт, могут служить не только особенности здоровья. Для некоторых это явление характеризуется некой ритуальностью — взрослые с раннего возраста внушают детям, что при плохой погоде обязательно портится настроение. «Человек принимает эту установку без фильтра критичности. Он может даже не помнить, кто и когда ему это сказал. Среди метеозависимых людей тех, кому эту зависимость внушили, безусловно, больше», — сказала Лапа.
Для того, чтобы восстановить тонус сосудов и избавиться от головной боли, следует принимать лекарства, назначенные врачом, пить крепкий сладкий чай и заниматься спортом, порекомендовала терапевт.
Как отмечает агентство, 15 июля в Москве может быть побит рекорд по дождям. Ожидается, что выпадет 23-25 миллиметров осадков. Кроме того, в городе будет низкое давление — около 735 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что наиболее легко плохую погоду переносят дети. На чувствительности также сказывается наличие хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, болезни суставов и прочие.
Видео дня. 5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 июля Атаку террористов на российско-турецкий патруль в Сирии показали глазами военных Атаку террористов на российско-турецкий патруль в Сирии показали глазами военных Россия и Белоруссия восстановят транспортное сообщение Россия и Белоруссия восстановят транспортное сообщение
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Популярные лекарства от давления назвали опасными
Популярные лекарства от давления назвали опасными
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
Что будет с телом, если перестать пить спиртное
Что будет с телом, если перестать пить спиртное
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
«Чёрная смерть» подступила к границам России
08:08
«Чёрная смерть» подступила к границам России
Болезни и лекарства
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение