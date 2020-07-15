Названы наиболее чувствительные к погоде люди 

Наиболее чувствительными к погоде оказались молодые девушки до 24 лет и женщины старше 60, именно у них чаще всего проявляется метеозависимость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

«Метеозависимость — действительно существующее явление, ряд людей крайне чувствительны к переменам погоды. Это, как правило, люди, у которых больные суставы, вегетососудистая дистония… В основном подвержены все-таки у нас женщины таким вещам»,

— пояснила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Причиной такой чувствительности, как отмечает эксперт, могут служить не только особенности здоровья. Для некоторых это явление характеризуется некой ритуальностью — взрослые с раннего возраста внушают детям, что при плохой погоде обязательно портится настроение. «Человек принимает эту установку без фильтра критичности. Он может даже не помнить, кто и когда ему это сказал. Среди метеозависимых людей тех, кому эту зависимость внушили, безусловно, больше», — сказала Лапа.

Для того, чтобы восстановить тонус сосудов и избавиться от головной боли, следует принимать лекарства, назначенные врачом, пить крепкий сладкий чай и заниматься спортом, порекомендовала терапевт.

Как отмечает агентство, 15 июля в Москве может быть побит рекорд по дождям. Ожидается, что выпадет 23-25 миллиметров осадков. Кроме того, в городе будет низкое давление — около 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что наиболее легко плохую погоду переносят дети. На чувствительности также сказывается наличие хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, болезни суставов и прочие.