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Россия анализирует ситуацию в странах, где ограничения сняли раньше 

РИА Новости и ещё 33 13 часов назад
РФ анализирует ситуацию в странах, где сняли запреты
Фото: РИА Новости
Российские власти внимательно наблюдают за происходящим в тех странах, где ограничения из-за коронавируса начали снимать раньше, и анализирует происходящее, заявила в пятницу на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы очень внимательно наблюдаем, что происходит в странах мира, которые на более ранних стадиях вступили в эпидемический процесс и, соответственно, в более ранние сроки начали снимать ограничения, и анализируем, что в них происходит сейчас. РФ сейчас осуществляет исследования и наблюдения по следующим направлениям",
— сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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