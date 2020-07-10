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Россиянам назвали признаки серьезного заболевания пищевода 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянам назвали признаки опасной болезни пищевода
Фото: Globallookpress.com
Существует несколько признаков наличия серьезного заболевания у человека — грыжи пищевода. Их в своем Instagram перечислил хирург-онколог Иван Карасев.
Главным симптомом он назвал изжогу.
Она появляется сразу после приема пищи и физических нагрузок, при длительном нахождении в лежачем положении. Часто во время приступов изжоги наблюдается эзофагит (воспаление слизистой пищевода).
Другими признаками болезни считаются воздушная отрыжка, чувство распирания в подреберье, боль в районе солнечного сплетения.
Карасев пояснил, что подобная грыжа образуется при воздействии внутренних и внешних факторов. Например, из-за нарушения моторики пищеварения, ослабления мышечного тонуса диафрагмы. В итоге происходит смещение структур в верхнем отделе брюшной полости, и части внутренних органов попадают из-под диафрагмы в грудную область.
Ранее Иван Карасев назвал симптомы возможного рака тонкой кишки. По его словам, ими считаются тошнота и рвота, запоры или диарея, вздутие живота, боли в районе пупка, кровь в стуле.
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Новости , Иван Карасев
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