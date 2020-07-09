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Мужчина удалил зуб мудрости и умер 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Мужчина удалил зуб мудрости и умер
Фото: Lenta.ru
В китайской провинции Хунань мужчина умер от потери крови через две недели после того, как ему удалили зуб мудрости. Об этом сообщает издание The Sun.
26-летний Лю Гофань лишился зуба мудрости 25 мая. Спустя пять дней он зашел на китайский онлайн-форум Zhihu и рассказал, что последнее время без остановки истекает кровью. Свой рассказ он сопроводил пугающими снимками салфеток и платков, полностью пропитанных кровью. Обсудив проблему с интернет-пользователями, он отправился в больницу.
По словам его сестры Лю Хуань, несмотря на поход в медцентр, десна продолжали кровоточить. 4 июня Гофань госпитализировали и на следующий день перевели в отделение интенсивной терапии. Врачи не смогли спасти пациента, 9 июня он умер. Согласно медицинским записям, смерть наступила в результате сепсиса и дислокации мозга, вызванной внутримозговым кровоизлиянием.
«Он даже шутил: "Я так сильно истекаю кровью, что скоро умру. Не забудь погасить за меня ипотеку, когда меня не станет"», — вспоминает Лю Хуань.
Сестра утверждает, что медики до последнего не воспринимали жалобы ее брата всерьез. При этом медицинские записи указывают на то, что Гофань страдал от повышенного уровня лейкоцитов и температуры — симптомы заражения инфекцией.
В другом докладе говорится, что, вероятнее всего, у Гофань был острый миелоидный лейкоз. Из-за раковой опухоли пациент становится более восприимчив к инфекциям. В случае промедления с лечением смерть наступает всего за несколько недель.
Лю Хуань отметила, что тело ее брата кремировали на следующий день после смерти, а прах отвезли на его родину в провинцию Хубэй. По этой причине эксперты не могут провести анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть у покойного лейкоз. «Мы считаем, что во всем виновата больница, — говорит сестра Гофань. — Мой брат оповещал дантиста о своем состоянии, но он не воспринял его всерьез. В результате мой брат упустил свой шанс получить должное лечение».
Больница, в которой лечился Гофань, воздержалась от комментариев. По делу идет расследование.
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