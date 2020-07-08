Утвержден порядок медпомощи при опасных болезнях

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний, алгоритм был отработан во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 и доказал свою эффективность, сообщает пресс-служба кабмина.

"При возникновении и массовом распространении опасных заболеваний медицинская помощь будет оказываться с учётом ряда особенностей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин … Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время коронавируса и доказал свою эффективность. Утверждение этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз",

— говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что при неблагоприятной эпидобстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. А для помощи больным будут привлекаться медработники любой специализации и фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам.

Кроме того, с письменного согласия пациента больничные листы могут быть выданы в электронном формате. Похожий формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции лечения.

"В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Минздрав с учётом конкретной эпидемиологической ситуации",

— добавляется в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.