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В России утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях 

РИА Новости и ещё 3 5 часов назад
Утвержден порядок медпомощи при опасных болезнях
Фото: РИА Новости
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний, алгоритм был отработан во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 и доказал свою эффективность, сообщает пресс-служба кабмина.
"При возникновении и массовом распространении опасных заболеваний медицинская помощь будет оказываться с учётом ряда особенностей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин … Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время коронавируса и доказал свою эффективность. Утверждение этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз",
— говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что при неблагоприятной эпидобстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. А для помощи больным будут привлекаться медработники любой специализации и фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам.
Кроме того, с письменного согласия пациента больничные листы могут быть выданы в электронном формате. Похожий формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции лечения.
"В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Минздрав с учётом конкретной эпидемиологической ситуации",
— добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Новости , Михаил Мишустин , Минздрав РФ , Правительство РФ
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