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У больного раком телеведущего Беляева нашли новую опухоль 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
У больного раком телеведущего Беляева нашли новую опухоль
Фото: Газета.Ru
Российский телеведущий Александр Беляев в беседе с изданием «СтарХит» признался, что перенес операцию по удалению новой опухоли.
По словам метеоролога, у него резко поднялся сахар, он «был весь в крови». «Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль», — рассказал он. Телеведущему потребовалась девятичасовая операция. Беляев уточнил, что у него рак прямой кишки, а не легкого. Метастаз врачи не обнаружили.
Сейчас в районе таза Беляева установили имплант.
Рак у Александра Беляева нашли несколько лет назад. В декабре 2019 года телеведущий говорил, что ему удалось добиться ремиссии онкологического заболевания.
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Новости , Александр Беляев , StarHit
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