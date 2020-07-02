Врач объяснила, когда опасен комариный укус 

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Врач-аллерголог Надежда Бойко в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала о том, какую опасность несут комариные укусы.

Первая реакция обычно проходит легко, а вот затем может последовать аллергический ответ, непрекращающийся зуд и водянистые волдыри.

"Особенно страдают дети, поскольку у них кожа еще достаточно тонкая и комару легче преодолевать своим хоботком барьеры в поисках кровеносных сосудов" — отмечает эксперт.

Известно, что комары являются переносчиками опасных заболеваний, однако в наших широтах они способны вызвать только аллергическую реакцию. Такое состояние провоцирует компонент, содержащийся в выделяемом комаром секрете во время укуса.

"И снова нужно отметить, что особо гиперчувствительны к слюне этого насекомого маленькие дети. У них на местах укуса возникает покраснение кожных покровов, возникает что-то похожее на чесотку, когда помимо самих «ран» начинают зудеть область вокруг самого очага укуса" — подчеркивает доктор.

Как правило аллергия проходит достаточно легко, однако в некоторых случаях появляется температура и недомогание.

"При повторных укусах у пострадавшего может возникнуть даже возможно слабость и даже головная боль. В этих случаях, если имеются противоаллергенные средства" — заявила Бойко.

Врач добавляет, что при использовании такие народных средств как сода или соль лишь устраняются симптомы.