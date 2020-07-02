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Врач объяснила, когда опасен комариный укус 

Мария Сергеева 1 час назад
Врач объяснила, когда опасен комариный укус
Фото: depositphotos.com
Врач-аллерголог Надежда Бойко в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала о том, какую опасность несут комариные укусы.
Первая реакция обычно проходит легко, а вот затем может последовать аллергический ответ, непрекращающийся зуд и водянистые волдыри.
"Особенно страдают дети, поскольку у них кожа еще достаточно тонкая и комару легче преодолевать своим хоботком барьеры в поисках кровеносных сосудов" — отмечает эксперт.
Известно, что комары являются переносчиками опасных заболеваний, однако в наших широтах они способны вызвать только аллергическую реакцию. Такое состояние провоцирует компонент, содержащийся в выделяемом комаром секрете во время укуса.
"И снова нужно отметить, что особо гиперчувствительны к слюне этого насекомого маленькие дети. У них на местах укуса возникает покраснение кожных покровов, возникает что-то похожее на чесотку, когда помимо самих «ран» начинают зудеть область вокруг самого очага укуса" — подчеркивает доктор.
Как правило аллергия проходит достаточно легко, однако в некоторых случаях появляется температура и недомогание.
"При повторных укусах у пострадавшего может возникнуть даже возможно слабость и даже головная боль. В этих случаях, если имеются противоаллергенные средства" — заявила Бойко.
Врач добавляет, что при использовании такие народных средств как сода или соль лишь устраняются симптомы.
"Кожу ребенка можно обрабатывать веществами, имеющими специфический запах. Это может быть эвкалипт, мята, бальзам вьетнамская земля как раз содержит эфирные масла, аромат которых отпугивает насекомых" — подытоживает медик.
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Новости , Вечерняя Москва
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