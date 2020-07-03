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ВОЗ не исключила наихудший сценарий после открытия границ 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
В ВОЗ заявили о наихудшем сценарии пандемии
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 3 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Если страны продолжат открываться без мер предосторожности от COVID-19, то ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Если страны продолжат открываться без возможности для систем здравоохранения справиться с ситуацией, то мы столкнемся с наихудшим сценарием", — сказал он.
По его словам, государства должны сфокусироваться на том, чтобы поддержать свою систему здравоохранения, чтобы справиться с возможным ростом новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости , Майкл Райан , Елизавета Исакова , ООН , ВОЗ , РИА Новости
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