В граничащей с РФ стране зафиксирована вспышка чумы

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Национальный центр изучения зоонозных инфекций объявил в Монголии бессрочный карантин. Об этом сообщает CentralAsia. Уточняется, что в регионе режим начал действовать с 29 июня.

Меры введены после того, как в больницу доставили 27-летнего мужчину и юную девушку, которая сейчас находится в критическом состоянии. Известно, что она прямо контактировала с 60 людьми, а косвенно — с 400.

Отмечается, что причиной заражения бубонной чумой послужило то, что жители Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.

Напомним, что осенью 2019 года случай бубонной чумы фиксировался в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

Согласно данным ВОЗ, бубонная чума способна убить взрослого человека менее чем за 24 часа, если вовремя не вылечить болезнь.