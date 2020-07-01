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В граничащей с Россией стране зафиксирована вспышка бубонной чумы 

Мария Сергеева 2 часа назад
В граничащей с РФ стране зафиксирована вспышка чумы
Фото: depositphotos.com
Национальный центр изучения зоонозных инфекций объявил в Монголии бессрочный карантин. Об этом сообщает CentralAsia. Уточняется, что в регионе режим начал действовать с 29 июня.
Меры введены после того, как в больницу доставили 27-летнего мужчину и юную девушку, которая сейчас находится в критическом состоянии. Известно, что она прямо контактировала с 60 людьми, а косвенно — с 400.
Отмечается, что причиной заражения бубонной чумой послужило то, что жители Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.
Напомним, что осенью 2019 года случай бубонной чумы фиксировался в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.
Согласно данным ВОЗ, бубонная чума способна убить взрослого человека менее чем за 24 часа, если вовремя не вылечить болезнь.
Ранее "Рамблер" писал о том, что вирусолог предупредила о других вспышках коронавирусов.
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