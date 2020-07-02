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В Монголии произошла вспышка бубонной чумы 

ИА Regnum и ещё 17 2 часа назад
В граничащей с РФ стране зафиксирована вспышка чумы
Фото: Lenta.ru
На территории двух сомонов в монгольском аймаке Ховд введён карантин в связи со вспышкой бубонной чумы. Как передаёт портал CentralAsia, 28 июня в больницу попали двое местных жителей после употребления в пищу мяса сурка.
Как отмечается, молодая женщина находится в критическом состоянии.
«Похоже, что она была в прямом контакте с более чем 60 человек и косвенно с более чем 400 человек», — передаёт портал.
В апреле 2019 года в соседнем аймаке Баян-Улгий два человека скончались от чумы. Заразились они опять же от мяса сурков, которую употребили в пищу. Добавим, что в отличие от Баян-Улгий, аймак Ховд не прилегает к российской границе.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Республики Алтай в 2014 году после нескольких случаев заражения местных жителей был введён запрет на добычу сурков. Кроме того, практически всё население приграничного с Монголией Кош-Агачского района привито от чумы.
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