Названы опасные для употребления в жару напитки

Диетолог Елена Соломатина перечислила напитки, которые в жару не утоляют жажду, а вредят организму.

В список самых опасных она включила чай, кофе, энергетики и другие содержащие кофеин напитки. Они обезвоживают клетки, и организм теряет важные вещества, витамины и минералы.

"Если вы не можете отказать себе в чашке любимого кофе, сопровождайте каждый его прием двумя стаканами питьевой воды", — рассказала Соломатина "Вечерней Москве".

Лимонад и газировка, как правило, повышают уровень сахара в крови, что может привести к нежелательным последствиям для людей с заболеваниями сосудов, вплоть до потери сознания. Пиво также считается напитком с высоким гликемическим индексом и к тому же содержит алкоголь. Такое сочетание в жару может нанести организму непоправимый удар, предупреждает врач.

Альтернативой этим напиткам могут стать несладкий квас, айран, кефир и чайный гриб. По словам специалиста, лучше всего есть свежие овощи и фрукты и пить чистую столовую воду.