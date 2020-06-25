Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые опасные для употребления в жару напитки 

РИА Новости и ещё 6 6 часов назад
Названы опасные для употребления в жару напитки
Фото: РИА Новости
Диетолог Елена Соломатина перечислила напитки, которые в жару не утоляют жажду, а вредят организму.
В список самых опасных она включила чай, кофе, энергетики и другие содержащие кофеин напитки. Они обезвоживают клетки, и организм теряет важные вещества, витамины и минералы.
"Если вы не можете отказать себе в чашке любимого кофе, сопровождайте каждый его прием двумя стаканами питьевой воды", — рассказала Соломатина "Вечерней Москве".
Лимонад и газировка, как правило, повышают уровень сахара в крови, что может привести к нежелательным последствиям для людей с заболеваниями сосудов, вплоть до потери сознания. Пиво также считается напитком с высоким гликемическим индексом и к тому же содержит алкоголь. Такое сочетание в жару может нанести организму непоправимый удар, предупреждает врач.
Альтернативой этим напиткам могут стать несладкий квас, айран, кефир и чайный гриб. По словам специалиста, лучше всего есть свежие овощи и фрукты и пить чистую столовую воду.
Видео дня. Как быстро справиться с мозолями
Последние новости
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Комментарии
Новости , Елена Соломатина , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван первый признак сахарного диабета
Назван первый признак сахарного диабета
Назван симптом рака, который многие не замечают
Назван симптом рака, который многие не замечают
Врач рассказал о неожиданном эффекте ношения масок
Врач рассказал о неожиданном эффекте ношения масок
Патологоанатом обнаружил опасный фактор COVID-19
Патологоанатом обнаружил опасный фактор COVID-19
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как избавиться от дурного запаха ног
02:58
Как избавиться от дурного запаха ног
ЗОЖ Народная медицина
Как быстро справиться с мозолями
04:38
Как быстро справиться с мозолями
Народная медицина ЗОЖ
Как помочь себе при боли в коленях
02:44
Как помочь себе при боли в коленях
Народная медицина
Насколько опасен хруст в суставах
06:14
Насколько опасен хруст в суставах
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
00:25
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
02:35
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение