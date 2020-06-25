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Какие заболевания переносят клещи 

Medical Note и ещё 1 6 часов назад
Какие заболевания переносят клещи
Фото: Medical Note
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о том, какими инфекционными заболеваниями можно заразиться от клещей, и где риск столкнуться с опасным насекомым особенно высок.
В России укусы клещей чаще всего связывают с иксодовым клещевым боррелиозом. Заболевание развивается примерно в 20% случаев и характеризуется лихорадкой, поражением нервной и сердечно-сосудистой систем, артралгией. Профилактика антибиотиками снижает риск развития болезни до 0,1%.
Также встречается боррелиоз, вызываемый Borrelia miyamotoi. Он протекает с высокой температурой, миалгией, артралгией, головной болью.
Другое опасное заболевание — вирусный клещевой энцефалит. В последние 10 лет в России ежегодно регистрируются до 2 тысяч случаев. Летальность при этом составляет от 1,2 до 1,5%.
Для инфекции характерны высокая температура, миалгия, головная боль, тошнота и рвота, возможно поражение нервной системы. Для экстренной профилактики используется человеческий иммуноглобулин. Он вводится не позднее четвертого дня после укуса. От вирусного клещевого энцефалита существует вакцина.
Клещи также переносят пятнистые лихорадки, крымскую гемморагическую лихорадку, Ку-лихорадку, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека и туляремию.
В Роспотребнадзоре напомнили, что период сезонной активности клещей приходится на апрель-август. Иногда он начинается в марте и заканчивается в октябре. Чаще всего клещи нападают в лесопарках на границах городов, пригородах, на садовых и дачных участках, в лесу на расстоянии до 3 км от жилья.
После обнаружения присосавшегося клеща насекомое нужно как можно быстрее удалить.
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